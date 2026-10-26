В Башкирии на озере Евакуль браконьеры застрелили лебедей

На озере Евакуль сегодня сотрудники полиции, охотнадзора, общественники искали раненых и убитых лебедей. На водоеме велась незаконная охота на уток. Но ее облюбовали пролетавшие мимо лебеди. Они-то и помешали злоумышленникам охотиться. Поэтому по ним началась прицельная стрельба.

По предварительным данным, застрелили 7 лебедей. Некоторые тушки с места ЧП забрали охотники и скрылись. Некоторые нашли общественники. Одна раненая птица плавает в водоеме. Полиция проводит проверку. Личность злоумышленника установлена – это пенсионер из села Акбердино.