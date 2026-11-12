Жителей Башкирии предупредили о ненастной погоде

По данным пресс-службы МЧС по РБ, завтра прогнозируется облачная погода. Ночью небольшой снег, переходящий в мокрый снег, по западу до умеренного, днем осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1, -4°, днем -2, +3°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м.

В Уфе ожидается облачная погода. Снег, переходящий в мокрый снег, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2°, днем 0, +2°.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии ожидается нехарактерная для ноября теплая погода.