Жителей Башкирии предупредили о ненастной погоде

По данным пресс-службы МЧС по РБ, завтра прогнозируется облачная погода. Ночью небольшой снег, переходящий в мокрый снег, по западу до умеренного, днем осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица.
Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1, -4°, днем -2, +3°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м.
В Уфе ожидается облачная погода. Снег, переходящий в мокрый снег, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2°, днем 0, +2°.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии ожидается нехарактерная для ноября теплая погода.
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