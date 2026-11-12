В Башкирии ожидается нехарактерная для ноября теплая погода

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются плюсовая температура и мокрый снег, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра.

Так, сегодня, 12 ноября, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Днем воздух прогреется до -2, +3°.

В пятницу, 13 ноября, небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью столбики термометров покажут -1, -6°, при прояснениях похолодает до -11°, днем ожидается -2, +3°.