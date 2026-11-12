В Уфе объявили «охоту» на нелегальных водителей автобусов и такси

В Уфе проходят массовые рейды против нелегальных перевозчиков. На улице Большая Шерстомойная сотрудники минтранса Башкирии вместе с Госавтоинспекцией останавливают водителей автобусов и такси, чтобы проверить документы и техническое состояние транспорта. Если разрешения на перевозку пассажиров нет или машины в ненадлежащем состоянии, их отправляют на штрафстоянку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа направлена на повышение безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Перевозчики обязаны заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) на каждое транспортное средство, выполняющее пассажирские рейсы. Информация о договоре должна быть размещена в салоне автомобиля, чтобы пассажиры могли ее проверить. Если такси попадет в аварию, при наличии договора ОСГОП страховая компания выплатит компенсацию пострадавшим.

Ранее «Башинформ» писал о том, что всего по Башкирии пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам выполняют более 2,2 тыс. автобусов. Ежедневно они перевозят более 500 тыс. пассажиров.