 В Уфе массово проверят автобусы

В Уфе 5 ноября инспекторы ГАИ и представители минтранса Башкирии вышли на проверку автобусов. Прежде всего проверяется техническое состояние, наличие путевых листов, документа о прохождении медосмотра перед рейсом. Рейд проводится в рамках обеспечения безопасности пассажирских перевозок, отметили в минтрансе РБ. Аналогичные мероприятия пройдут по всему региону.
Всего по Башкирии пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам выполняют более 2,2 тыс. автобусов. Ежедневно они перевозят более 500 тыс. пассажиров. От технического состояния автобусов и ответственности каждого перевозчика зависят комфорт и безопасность проезда, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщали, сколько средств запланировано в республиканском бюджете на обновление парка автобусов.
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