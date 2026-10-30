В Башкирии направят 7,22 млрд рублей на закупку автобусов

Власти республики утвердили программу развития общественного транспорта до 2030 года. В том числе в документе учитываются объёмы финансирования по обновлению парка.

Так, в текущем году на приобретение новых автобусов направлено 1,338 млрд руб. (535,5 млн из федерального бюджета).

В 2027-м на это направят 1,632 млрд руб. (из них 652,9 млн планируется получить из федерального бюджета).

В 2028, 2029 и в 2030 году запланировано тратить на покупку автобусов по 2,4 млрд руб. в год (ожидается, что федеральный бюджет выделит по 963 млн в год).

Кроме того, как следует из документа, в 2025 и 2026 годах муниципальные бюджеты приобрели троллейбусов на 852,5 млн руб. В следующие четыре года (2027-2030) покупка этого вида электротранспорта в рамках программы не планируется.

К 2030 году доля парка общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации должна составить не менее 85%.

В период с 2022 по 2024 год объём пассажирских перевозок автобусами увеличился на 6,6% в связи с открытием новых маршрутов, увеличением числа рейсов на них, отмечается в документе.

Ранее сообщали о количестве новых автобусов. Сейчас в регионе работают 1882 автобуса, основную часть составляют машины в возрасте 5-10 лет (672) и 3-5 лет (472). Автобусов не старше 3 лет — 281, менее года — 69.

777 автобусов относятся к классу «Евро-5», 636 — «Евро-4», 452 — «Евро-3».