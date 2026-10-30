В Башкирии направят 7,22 млрд рублей на закупку автобусов

Власти республики утвердили программу развития общественного транспорта до 2030 года. В том числе в документе учитываются объёмы финансирования по обновлению парка.
Так, в текущем году на приобретение новых автобусов направлено 1,338 млрд руб. (535,5 млн из федерального бюджета).
В 2027-м на это направят 1,632 млрд руб. (из них 652,9 млн планируется получить из федерального бюджета).
В 2028, 2029 и в 2030 году запланировано тратить на покупку автобусов по 2,4 млрд руб. в год (ожидается, что федеральный бюджет выделит по 963 млн в год).
Кроме того, как следует из документа, в 2025 и 2026 годах муниципальные бюджеты приобрели троллейбусов на 852,5 млн руб. В следующие четыре года (2027-2030) покупка этого вида электротранспорта в рамках программы не планируется.
К 2030 году доля парка общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации должна составить не менее 85%.
В период с 2022 по 2024 год объём пассажирских перевозок автобусами увеличился на 6,6% в связи с открытием новых маршрутов, увеличением числа рейсов на них, отмечается в документе.
Ранее сообщали о количестве новых автобусов. Сейчас в регионе работают 1882 автобуса, основную часть составляют машины в возрасте 5-10 лет (672) и 3-5 лет (472). Автобусов не старше 3 лет — 281, менее года — 69.
777 автобусов относятся к классу «Евро-5», 636 — «Евро-4», 452 — «Евро-3».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.