Для городов и районов Башкирии в 2026 году закупят ещё 88 новых автобусов

В агломерациях Башкирии доля общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации достигла 79%. К 2030 году эта доля должна вырасти до 85%, для этого нужно приобрести ещё тысячу автобусов.

С 2019 года для республики закупили 1,5 тыс. автобусов малого, среднего и большого классов. В 2026 запланировано приобрести 88, из них 67 уже поступили, и оставшееся количество будет закуплено до конца года.

Вопрос обсуждался на заседании правительства Башкирии. В пресс-службе минтранса напомнили, что в регионе реализуется программа модернизации общественного транспорта и пассажирских перевозок для участия в проекте «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».