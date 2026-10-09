«Башавтотранс» получил 25 новых автобусов ко Дню республики

В преддверии Дня республики на площадке спортивного комплекса «Уфа-Арена» состоялась торжественная церемония передачи ключей от 25 новых автобусов «НЕФАЗ» большой вместимости Уфимскому и Нефтекамскому филиалам «Башавтотранса». Приобретение экологичного и комфортного транспорта для жителей региона осуществляется по поручению Главы республики Радия Хабирова в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Руководитель региона неоднократно подчеркивал, что комфортный общественный транспорт — это вопрос качества жизни людей. Благодаря заданному им курсу, с 2019 года парк «Башавтотранса» уже пополнился более чем на 1500 единиц техники.

«Мы хотим наладить цивилизованную автобусную систему, поэтому продолжим и дальше закупать новую технику для Уфы и муниципалитетов республики. Наша цель — повысить безопасность и качество поездок, обеспечить доступность сельских территорий», — говорил ранее Радий Хабиров.

Ключи от техники руководителям филиалов вручил исполняющий обязанности премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев. Он подчеркнул, что главная цель проводимого обновления — сделать общественный транспорт в регионе современным, доступным, безопасным и удобным для людей.

— В преддверии Дня республики и 105-летия нашего флагмана пассажирских перевозок АО «Башавтотранс» мы вручаем современные, удобные и комфортные автобусы. Новые 25 автобусов встанут на самые востребованные маршруты Уфы и Нефтекамска. Спасибо руководству страны за реализацию нацпроектов: до конца года будет закуплено ещё порядка 53 новых автобусов. Наша задача — сделать общественный транспорт в регионе современным и доступным, безопасным и удобным для людей, — отметил Александр Шельдяев и от имени Главы Республики Радия Хабирова поздравил коллектив предприятия с получением новой техники.

Как сообщил генеральный директор предприятия Надир Самиев, с 2019 года по инициативе Главы региона парк общественного транспорта пополнился на 1519 автобусов разной вместимости.