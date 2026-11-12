В Башкирии опровергли фейк о принудительном контракте в военкоматах

В социальных сетях распространяется поддельный документ за подписью военного комиссара республики Михаила Блажевича. В приказе говорится о якобы отмене добровольного набора на службу по контракту и введении принудительного порядка оформления документов во всех военкоматах региона.

В группе «Фактчекинг по-башкирски» сообщили, что данный документ является подделкой и не имеет никакого отношения к реальной деятельности Минобороны РФ и военного комиссариата Башкортостана.

Жителей республики призывают доверять только официальным заявлениям ведомств и не поддаваться на информационные провокации, направленные на дестабилизацию обстановки.

Ранее в соцсетях распространялся фейковый указ Главы о запрете въезда иностранцам.