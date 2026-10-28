В Башкирии распространили фейковый указ Главы о запрете въезда иностранцам

Первое, что выдаёт подделку, — строчка в пункте 2: «…в срок до 15 ноября 20__ года…». Год в официальном документе просто забыли вписать, хотя это является обязательным требованием по регламенту и правилам документооборота. В официальных источниках указ с номером «УГ-1047» также не публиковался, и Глава республики Радий Хабиров его не подписывал.

Как сообщает ресурс «Фактчекинг по-башкирски», в фейковом документе также выдуманы и цифры, которыми злоумышленники пытаются напугать жителей. В частности, там утверждается, что иностранные специалисты совершают 25% краж и 31% попыток изнасилования в республике. Однако по данным МВД по РБ, криминальная активность среди иностранных граждан в 2026 году составила менее 1% — а именно 0,7% от общей преступности в регионе. Благодаря профилактической работе число преступлений, совершённых иностранными гражданами, снизилось на 9,6% — с 302 до 273.

Число преступлений со стороны иностранцев, незаконно находившихся в РФ, сократилось на 77,4%. Кроме того, на 23,5% меньше стало преступлений, совершённых в отношении самих мигрантов, — с 85 до 65.

Пользователей соцсетей и мессенджеров призвали не пересылать подобные сообщения и проверять информацию в официальных источниках.

Ранее в Башкирии опровергли фейк о вспышке чумы.