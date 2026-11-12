В Башкирии на трассе М-5 «Урал» введут ограничения движения транспорта

На трассе М-5 «Урал» от Уфы до Иглинского района введут ограничения движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств с 05.00 13 ноября.

По данным госкомитета РБ по ЧС, ограничения будут действовать на участке дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 1480 по 1548 км (от Уфы до Иглинского района). Меры примут до улучшения погодных условий.

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