Сохраняя традиции: в Башкирии возродили «советское» спортобщество «Урожай»

«Организация займётся систематизацией физкультурно-спортивной работы на предприятиях АПК и содействием развитию спорта в сельских территориях республики. 28 октября 2026 года официально зарегистрирована автономная некоммерческая организация „Добровольное спортивное общество ‚Урожай‘ Республики Башкортостан“. Спустя почти четыре десятилетия после реорганизации советской системы добровольных спортивных обществ историческое название возвращается в спортивную жизнь региона», — подчеркнули в минсельхозе Башкирии.

История спортобщества «Урожай» уходит корнями в советский период. В 1956 году постановлением Совета министров РСФСР было создано единое сельское спортивное общество «Урожай», объединившее ранее действовавшие физкультурно-спортивные организации. Оно занималось развитием массового спорта среди работников колхозов и совхозов, сельской молодёжи, организацией соревнований и подготовкой спортсменов. В Башкирской АССР общество имело разветвлённую сеть районных организаций и коллективов физкультуры. В разные годы представители добровольного спортобщества «Урожай» добивались успехов в волейболе, конном спорте, самбо и других видах спорта.

Одним из ключевых направлений работы современного ДСО «Урожай» станет развитие корпоративного спорта в АПК. Общество планирует помогать предприятиям в организации систематической физкультурно-спортивной работы, формировании команд, проведении соревнований и вовлечении сотрудников в занятия спортом. Для этого сейчас разрабатывается проект «Лига Урожая» — система соревнований, включающая в себя корпоративные турниры работников АПК и соревнования между селами и деревнями. В числе уже запланированных мероприятий — турниры по настольному теннису, бильярду, футболу и волейболу.

«Не менее важное направление — содействие развитию спорта непосредственно в сельской местности, — добавили в пресс-службе минсельхоза РБ. — В частности, поддержка местных инициатив, тренеров и спортсменов, развитие инфраструктуры и организация физкультурно-массовых мероприятий. Так, добровольное спортивное общество „Урожай“ выступает партнёром проекта строительства современного футбольного стадиона в селе Авдон Уфимского района, оказывая методическую и организационную поддержку. На месте существующего спортивного объекта планируется обустроить футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, зрительские трибуны и раздевалки. Сейчас проводится проработка проекта и необходимые согласования».

Как уточнил сопредседатель ДСО «Урожай» Башкортостана Владимир Яковлев, главная задача современной организации — использовать накопленный исторический опыт для решения актуальных задач развития сельского спорта.

«В советское время „Урожай“ выполнял очень важную функцию: помогал организовывать спортивную жизнь на селе, развивал спортивные коллективы при сельскохозяйственных предприятиях, создавал возможности для занятий спортом и подготовки спортсменов. Сегодня мы хотим восстановить лучшие из этих традиций, но уже с учётом современных условий. Наша задача — выстроить системную спортивную работу на предприятиях АПК и помогать развитию спорта в сельских населённых пунктах», — заявил Владимир Яковлев.

Между тем в Уфе 26–27 ноября в рамках выставки «Наш бренд» состоится республиканский турнир по настольному теннису среди работников АПК.

Ранее вице-премьер правительства — министр спорта РБ Руслан Хабибов предложил провести в рамках 70-летия добровольного спортивного общества «Буревестник» эстафету студенческого спорта, сообщил Башинформ.