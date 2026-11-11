Жители Башкирии чаще всего обращаются к Главе по вопросам дорог и ЖКХ

С начала приёма обращений на Прямую линию с Радием Хабировым поступило более 1700 звонков. В соцсети граждане отправили свыше 3600 вопросов, а через Госуслуги – более 260 обращений.
Среди самых популярных тем — дорожные проблемы, вопросы в сфере здравоохранения, меры государственной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, а также проблемы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
В Ситуационном центре подчеркнули, что жители активно задают вопросы по этим направлениям, что говорит об их высокой гражданской активности.
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