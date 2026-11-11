В уфимском аэропорту массово задерживаются рейсы

По данным онлайн-табло аэропорта Уфы, на вылет задерживаются 7 рейсов — в Самару, Санкт-Петербург, Москву (Шереметьево), Иркутск, Сочи и Душанбе. На прилет — 11 рейсов из Екатеринбурга, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Норильска, Сургута, Ноябрьска, Москвы, Иркутска, Сочи и Душанбе.

Отменен рейс в Игарку и обратно.

Между тем, Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Набережных Челнов, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар. Организованы мобильные приемные. В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру: +7 (910) 796-59-45.

Ранее в Башкирии объявили беспилотную опасность.