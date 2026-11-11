В Башкирии объявили беспилотную опасность

На территории республики объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Известно, что угроза атаки вражеских дронов в соседних регионах, в Татарстане, Самарской области и Чувашии. Закрыты аэропорты в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Самаре и Чебоксарах.

О том, как правильно вести себя при угрозе атак БПЛА, читайте здесь.