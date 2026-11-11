В Уфе закрыли аэропорт

В аэропорту башкирской столицы на фоне режима беспилотной опасности ввели временные ограничения на вылет и прием воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - напомнили в ведомстве.

Судя по данным онлайн-табло, до введения ограничений завершилась посадка на два рейса в Москву и один в Игарку, но вылететь самолеты не успели. Также уже появилась информация о задержке вылетов в Самару, Москву, Санкт-Петербург, Сочи.

Отложен прилет воздушных судов из Сургута, Норильска и Москвы.

Информация о задержанных рейсах будет дополняться в зависимости от времени закрытого режима воздушного пространства.