В Уфе закрыли аэропорт

В аэропорту башкирской столицы на фоне режима беспилотной опасности ввели временные ограничения на вылет и прием воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - напомнили в ведомстве.
Судя по данным онлайн-табло, до введения ограничений завершилась посадка на два рейса в Москву и один в Игарку, но вылететь самолеты не успели. Также уже появилась информация о задержке вылетов в Самару, Москву, Санкт-Петербург, Сочи.
Отложен прилет воздушных судов из Сургута, Норильска и Москвы.
Информация о задержанных рейсах будет дополняться в зависимости от времени закрытого режима воздушного пространства.
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