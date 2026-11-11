В Уфе отремонтируют улицы в селе Нагаево

В рамках проекта обновляются улицы Парадная и Отечественная. Сейчас работы развернулись на участке от улицы Ахмата Лутфуллина до улицы Солидарности - его протяжённость составляет 1,2 километра.

На данном этапе выполняются подготовительные работы: проводится планировка растительного слоя грунта, отсыпается подстилающий слой из песчано гравийной смеси. Планируемый срок завершения капремонта - 2027 год.

Ранее сообщалось, что в Уфе по просьбе жителей привели в порядок отдаленную улицу.