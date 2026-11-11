В Уфе напомнили, куда сообщать о бесхозных автомобилях

В башкирской столице продолжает работу специальная комиссия по выявлению и утилизации брошенных и разукомплектованных автомобилей. Уфимцев, если они заметили такие машины, просят сообщать следующими способами:

по электронной почте: oksb308@yandex.ru;

по телефону: +7 (347) 294-61-11 (доб. 2);

через мессенджер МАХ по номеру: +7 (986) 964-13-22;

через «Виртуальную приемную» на сайте: gorodufa.ru.

В заявке необходимо указать: ФИО заявителя, точный адрес местонахождения автомобиля, марку и модель, а также государственный регистрационный номер, если он есть.

Признаками брошенного или разукомплектованного транспорта являются:

отсутствие кузовных элементов, стекол или государственных номеров;

незапертые двери;

разрывы боковин покрышек.

Ранее «Башинформ» писал о том, Госдума предложила уведомлять об эвакуации авто через Госуслуги.