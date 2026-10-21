Госдума предложила уведомлять об эвакуации авто через Госуслуги

В Госдуме предложили усовершенствовать порядок информирования автовладельцев об эвакуации их машин, рассказали в минцифры Башкирии. Службы эвакуации смогут уведомлять водителей о перемещении машины через Госуслуги и приложение «Госуслуги Авто». В уведомлении будет сообщаться адрес штрафстоянки.

Поскольку Госуслуги уже используются для информирования автовладельцев, новый сервис можно внедрить на базе действующей инфраструктуры — это позволит быстро масштабировать решение по всей стране, полагают авторы инициативы.

А в Уфе уже есть свой сервис, через который можно узнать, куда эвакуировали автомобиль.