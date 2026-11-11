В iPhone появился башкирский язык

На платформе iPhone появился башкирский язык. Клавиатура станет доступна, если установить последнюю версию прошивки.
Как рассказал «Башинформу» уфимский программист Айгиз Кунафин, пользователям стали доступны языки народов России — якутский, тувинский, чувашский, башкирский и другие. Клавиатуру создали программисты из разных регионов страны, главным разработчиком выступил Али Кужугет из Тывы.
«Мы расширили русскую клавиатуру и добавили уникальные буквы народов России из расширенной кириллицы. В будущем ожидаем, что башкирский добавят как отдельную клавиатуру, чтобы башкирские буквы сразу были видны, а не приходилось долго нажимать на какую-то клавишу», — пояснил программист.
Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе в электричках станции будут объявлять на русском и башкирском языках
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