В Уфе в электричках будут объявлять на русском и башкирском языках

С 20 июля 2026 года в Уфимской агломерации в электропоездах «Ласточка» и «Финист» информация для пассажиров транслируется на русском и башкирском языках. Новый стандарт обслуживания пассажиров внедрили в рамках Года единства народов России, сообщили в региональном минтрансе.
Идею транслировать информацию на башкирском языке предложила АНО по сохранению и развитию башкирского языка. Названия станций на башкирский язык были переведены совместно с терминологической службой РБ. Аудиозаписи озвучила известная телеведущая Гузель Мухамедьянова.
«Кроме того, на железнодорожном вокзале Уфы поезд дальнего следования сообщением „Челябинск — Москва“ объявляют на башкирском языке. С учетом технической возможности, информация на русском и башкирском языках транслируется в 32 электропоездах из 61. Работа в данном направлении будет продолжена», — сообщили в минтрансе.
Ранее сообщалось, что для Башкирии закупят трёх новых «Финистов».
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