В Дюртюлях построят второй участок дороги на улице Минигали Шаймуратова

Во время прямого включения из студии «Дюртюли ТВ» общественный деятель, директор башкирского лицея имени Назара Наджми Гульшат Хусаенова поблагодарила Главу Башкирии за строительство первого участка дороги на улице Минигали Шаймуратова. И поинтересовалась, будет ли возможность достроить дорогу на оставшейся части улицы.
Подключившаяся по просьбе Главы Башкирии министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова отметила, что работы запланированы на 2027 год.
«На следующий год будем работы завершать. У нас контракт отыгран, лимиты распределены. Участок достаточно капиталоёмкий, поэтому размазали на несколько лет», – отметила руководитель ведомства.
«Это новая дорога. Это не ремонт, а новая дорога со всеми вытекающими», – добавил Радий Хабиров.
Отметим, что первый этап реконструкции улицы Шаймуратова велся на участке от улицы Ленина до Зайлалова. Здесь обустроили современную двустороннюю дорогу, нанесли разметку, восстановили пешеходные зоны.
Ранее стало известно о планах расширить трассу Уфа – Дюртюли до четырех полос.
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