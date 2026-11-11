Трассу Уфа – Дюртюли расширят до четырех полос

Трассу от Уфы до Дюртюлей планируют расширить до четырех полос. Обновленная дорога станет частью инфраструктуры, соединяющей региональные дороги с трассой М-12. Об этом на Прямой линии сообщил Радий Хабиров.
«Здесь вопрос был по трассе Уфа – Дюртюли. Дело в том, что есть поручение заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина по трассе М-12. Это отличная история, огромный багаж для инфраструктуры республики. Но есть нюанс: от Уфы до Дюртюлей мы всё ещё тратим время, дорога там не первой категории, не четыре полосы. В самое ближайшее время начинаются проектные работы. У нас будет возможность из Уфы по шикарной трассе долететь до Дюртюлей, заехать на разворот, и на М-12 влево-вправо поехать. Это тоже большой проект, который уже в планах и который обязательно будет делаться», – пообещал Радий Хабиров.
Напомним, трасса М-12 – это автообход пяти населенных пунктов в Башкирии. Новый 65-километровый отрезок минует села Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.
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