В Башкирии создадут новое ведомство по контролю за управляющими компаниями

Тема ЖКХ, традиционно, «фонит» по количеству обращений на Прямую линию Главы Башкирии. Радий Хабиров просмотрел несколько видеовопросов, касающихся этой темы.
Так, жители дома №68 по улице Бакалинской записали коллективное обращение, в котором пожаловались Главе Башкирии на то, что еще в августе на общем собрании набрали необходимое число подписей за смену управляющей компании «Зеленая роща». Однако руководство компании, по словам уфимцев, всячески препятствует переходу в новую управляющую организацию.
«Надо разобраться, чтобы не получилось, что две компании между собой бодаются, чтобы людей не вовлекали. Поэтому, Рустам Динисламович [Шарипов – и.о. мэра Уфы – прим. ред.], Ирина Александровна [Голованова – министр ЖКХ РБ – прим. ред.] и Александр Евгеньевич [Линкевич – начальник Контрольного управления Главы РБ – прим. ред.], выясните объективную картину и доложите мне варианты решений», – поручил руководитель региона.
Затем Радий Хабиров обратился к премьер-министру Александру Шельдяеву с поручением подготовить предложения по усилению контроля за управляющими компаниями. В частности, речь идет о создании нового ведомства.
«Мы с вами должны серьёзно подумать над контролем за работой управляющих компаний. Помните, у меня была идея разделить Госжилстройнадзор на Госстройнадзор и Админтехнадзор, назвать его как в Московской области. Этот орган должен целенаправленно заниматься управляющими компаниями. Но не так, как это делал предшественник Давлетшин, который весь госкомитет превратил в организованную преступную группу. Подумайте, внесите мне предложение», – сказал Глава Башкирии.
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