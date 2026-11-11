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21:52 (UTC+5), 11 Ноября 2026

В Башкирии создадут новое ведомство по контролю за управляющими компаниями

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Тема ЖКХ, традиционно, «фонит» по количеству обращений на Прямую линию Главы Башкирии. Радий Хабиров просмотрел несколько видеовопросов, касающихся этой темы.

Так, жители дома №68 по улице Бакалинской записали коллективное обращение, в котором пожаловались Главе Башкирии на то, что еще в августе на общем собрании набрали необходимое число подписей за смену управляющей компании «Зеленая роща». Однако руководство компании, по словам уфимцев, всячески препятствует переходу в новую управляющую организацию.

«Надо разобраться, чтобы не получилось, что две компании между собой бодаются, чтобы людей не вовлекали. Поэтому, Рустам Динисламович [Шарипов – и.о. мэра Уфы – прим. ред.], Ирина Александровна [Голованова – министр ЖКХ РБ – прим. ред.] и Александр Евгеньевич [Линкевич – начальник Контрольного управления Главы РБ – прим. ред.], выясните объективную картину и доложите мне варианты решений», – поручил руководитель региона.

Затем Радий Хабиров обратился к премьер-министру Александру Шельдяеву с поручением подготовить предложения по усилению контроля за управляющими компаниями. В частности, речь идет о создании нового ведомства.

«Мы с вами должны серьёзно подумать над контролем за работой управляющих компаний. Помните, у меня была идея разделить Госжилстройнадзор на Госстройнадзор и Админтехнадзор, назвать его как в Московской области. Этот орган должен целенаправленно заниматься управляющими компаниями. Но не так, как это делал предшественник Давлетшин, который весь госкомитет превратил в организованную преступную группу. Подумайте, внесите мне предложение», – сказал Глава Башкирии.
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