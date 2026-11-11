В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность»

В республике сняли режим «Беспилотная опасность». Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в уфимском аэропорту массово задерживаются рейсы.