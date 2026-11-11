В Башкирии пройдёт очередной сбор посылок для студентов в Москве

12–13 ноября в Башкортостане пройдёт сбор посылок для студентов и аспирантов из республики, обучающихся в Москве. Продовольственный обоз «Из Башкортостана с любовью» отправится по маршруту №1.
12 ноября:
- Учалы — 9:00–9:30 (ул. К. Маркса, 20, администрация Учалинского района);
- Белорецк — 11.00–11.30 (ул. В. Ленина, 71, администрация Белорецкого района);
- Аскарово — 13.00–13.30 (ул. Ленина, 41, администрация Абзелиловского района);
- Серменево — 15.20–15.40 (ул. Калинина, 25А, администрация Серменевского сельсовета).
13 ноября:
- Уфа — 8.00–9.00 (ул. Заки Валиди, 2, парковка площади имени Салавата Юлаева);
- Чекмагуш — 11.30–12.00 (ул. Ленина, 55, администрация района);
- Дюртюли — 13.00–13.30 (ул. Чеверёва, 41, администрация района);
- Нефтекамск — 14.30–15.00 (Комсомольский проспект, 25, администрация города);
- Агидель — 15.40–16.10 (Цветочный бульвар, 2, администрация города).
Ранее сообщалось, впервые посылки проекта «Из Башкортостана с любовью» доставят в Санкт-Петербург.
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