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18:14 (UTC+5), 11 Ноября 2026

В Башкирии пройдёт очередной сбор посылок для студентов в Москве

Это уже второй сбор с начала нового учебного года.

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Римма Бикмурзина пресс-служба минмолодежи РБ
Фото: Римма Бикмурзина | пресс-служба минмолодежи РБ
Альфия Аглиуллина

12–13 ноября в Башкортостане пройдёт сбор посылок для студентов и аспирантов из республики, обучающихся в Москве. Продовольственный обоз «Из Башкортостана с любовью» отправится по маршруту №1.

12 ноября:

- Учалы — 9:00–9:30 (ул. К. Маркса, 20, администрация Учалинского района);

- Белорецк — 11.00–11.30 (ул. В. Ленина, 71, администрация Белорецкого района);

- Аскарово — 13.00–13.30 (ул. Ленина, 41, администрация Абзелиловского района);

- Серменево — 15.20–15.40 (ул. Калинина, 25А, администрация Серменевского сельсовета).

13 ноября:

- Уфа — 8.00–9.00 (ул. Заки Валиди, 2, парковка площади имени Салавата Юлаева);

- Чекмагуш — 11.30–12.00 (ул. Ленина, 55, администрация района);

- Дюртюли — 13.00–13.30 (ул. Чеверёва, 41, администрация района);

- Нефтекамск — 14.30–15.00 (Комсомольский проспект, 25, администрация города);

- Агидель — 15.40–16.10 (Цветочный бульвар, 2, администрация города).

Ранее сообщалось, впервые посылки проекта «Из Башкортостана с любовью» доставят в Санкт-Петербург.

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