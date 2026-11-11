В Башкирии поздравили 102-летнего ветерана войны Ивана Фадеева

Сегодня свой 102-й день рождения отметил Иван Павлович Фадеев — единственный оставшийся в Белорецком районе ветеран Великой Отечественной войны. Об этом в своем официальном канале в МАХ сообщил глава района Азат Хакимов.
Представители администрации лично поздравили ветерана и пожелали ему крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких.
Иван Павлович родом из Тирляна. В 1941 году, когда ему было 17 лет, он работал в артели «Жестянщик». В 1942 году его призвали на фронт. Боевое крещение он принял в марте 1943-го. Служил на Северо-Западном фронте в войсках противовоздушной обороны, участвовал в Старорусской наступательной операции, во взятии Варшавы. Со своим артиллерийским полком прошёл всю Европу, а войну закончил у стен Рейхстага.
Большую часть жизни Иван Павлович трудился токарем колёсного участка Тирлянских локомотиворемонтных мастерских железнодорожного цеха БМК. Был грамотным специалистом и обучал новичков.
По данным на май 2026 года, в Башкирии осталось всего 58 ветеранов Великой Отечественной войны.
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