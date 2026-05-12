Глава Башкирии Радий Хабиров поручил регулярно сообщать о делах ветеранов

«Их всего сейчас в Башкирии 58 человек. Докладывайте один раз в квартал», — сказал Глава региона.

На сегодняшний день в России осталось чуть более шести тысяч непосредственных участников боевых действий Великой Отечественной войны. Если учитывать тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и приравненных к ветеранам лиц, то их численность составляет около 300 тысяч человек.

Ранее Башинформ сообщал о том, что ветеран Великой Отечественной войны отметил 99-й день рождения.