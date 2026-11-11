Радий Хабиров высказался о судьбах осуждённых чиновников

На Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова спросили, как он относится к чиновникам, которые были осуждены и ушли на СВО.
Отвечая на эту щекотливую тему, Радий Хабиров напомнил о важности прощения. Он привел пример из притч про Иисуса Христа, которого мусульмане почитают как пророка. По его словам, главное в этих историях — уметь прощать.
«Человек, который совершил уголовное преступление, не перестаёт быть человеком. Он не перестаёт быть гражданином. Каждый выбирает свой путь», — подчеркнул Глава республики.
По мнению Радия Хабирова, вернуться к нормальной жизни после наказания — «очень мужественный поступок».
Текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.