Радий Хабиров высказался о судьбах осуждённых чиновников

На Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова спросили, как он относится к чиновникам, которые были осуждены и ушли на СВО.

Отвечая на эту щекотливую тему, Радий Хабиров напомнил о важности прощения. Он привел пример из притч про Иисуса Христа, которого мусульмане почитают как пророка. По его словам, главное в этих историях — уметь прощать.

«Человек, который совершил уголовное преступление, не перестаёт быть человеком. Он не перестаёт быть гражданином. Каждый выбирает свой путь», — подчеркнул Глава республики.

По мнению Радия Хабирова, вернуться к нормальной жизни после наказания — «очень мужественный поступок».

Текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.