Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с численностью медведей в Башкирии

Радий Хабиров отметил, что ежегодно для охотников выделяется определённая квота на отстрел медведей. В последние годы эта квота никогда полностью не выбирается, из-за чего число животных неуклонно растёт. Это приводит к тому, что медведи всё чаще выходят к населённым пунктам, фиксируются случаи нападения на людей, а также трагические инциденты со смертельным исходом.

Глава республики подчеркнул, что поведение зверя становится опасным для человека, и ситуация требует вмешательства властей:

«Нет, мы совсем не видим угрозы популяции медведей. Наоборот, ситуация сейчас обратная. Каждый год мы выдаём достаточно большое количество лицензий на отстрел медведя, но эта квота никогда полностью не выбирается. Из-за этого численность медведей растёт выше разумных пределов.

В этом году, если посмотреть по стране, можно сказать, что он прошёл под эгидой медведя. К сожалению, фиксируются трагические случаи нападений, убийства людей. Мы также отмечаем факты выхода медведей к населённым пунктам, а такое поведение зверя недопустимо и представляет потенциальную опасность для жителей.

Поэтому отвечаю прямо: угрозы сокращения нет. Более того, у нас есть серьёзное беспокойство из-за необходимости более чёткого регулирования численности. Именно поэтому мы ввели новую меру: теперь за каждого официально убитого медведя выплачивается 50 тысяч рублей из бюджета республики. Это сделано для того, чтобы стимулировать охотников и вернуть популяцию к безопасным показателям».