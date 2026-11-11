Радий Хабиров потребовал продлить регистрацию на посылки для студентов

На Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова 11 сентября поступил вопрос от студентки НИТУ МИСИС из Башкирии Айсылу Ишбаевой. Она рассказала, насколько большое значение имеет проект «Из Башкортостана с любовью» для иногородних студентов. По её словам, в последний раз регистрация на отправку посылок длилась всего три часа. Но желающих получить посылку из родной республики гораздо больше, и она уточнила, возможно ли организовать второй маршрут в Санкт-Петербург.

Глава республики отреагировал резко.

«Я не понял: регистрацию сделали всего на три часа? Чтобы отправить посылку через „Башкортостан с любовью“ — это что такое? Это какая-то глупость! Как можно включить регистрацию только на три часа? Хотели ограничить, что ли? Я думаю, это просто глупость. Поправьте, пожалуйста, эту ситуацию. Сделайте нормально — она должна висеть неделю вообще, чтобы у родителей и студентов была возможность отправлять посылки», — заявил Радий Хабиров.

Он напомнил, что сам инициировал этот проект: «Мы шли ощупью. Видите, отзывы хорошие, людям и детям нашим очень приятно, удобно привезти посылку, одежду отвезти, чтобы не мотаться им там в поездах. Разберитесь и доложите».

Текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.