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22:34 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Радий Хабиров потребовал продлить регистрацию на посылки для студентов

Глава Башкирии назвал глупостью трёхчасовую регистрацию на отправку посылок студентам в Москве и Санкт-Петербурге.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

На Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова 11 сентября поступил вопрос от студентки НИТУ МИСИС из Башкирии Айсылу Ишбаевой. Она рассказала, насколько большое значение имеет проект «Из Башкортостана с любовью» для иногородних студентов. По её словам, в последний раз регистрация на отправку посылок длилась всего три часа. Но желающих получить посылку из родной республики гораздо больше, и она уточнила, возможно ли организовать второй маршрут в Санкт-Петербург.

Глава республики отреагировал резко.

«Я не понял: регистрацию сделали всего на три часа? Чтобы отправить посылку через „Башкортостан с любовью“ — это что такое? Это какая-то глупость! Как можно включить регистрацию только на три часа? Хотели ограничить, что ли? Я думаю, это просто глупость. Поправьте, пожалуйста, эту ситуацию. Сделайте нормально — она должна висеть неделю вообще, чтобы у родителей и студентов была возможность отправлять посылки», — заявил Радий Хабиров.

Он напомнил, что сам инициировал этот проект: «Мы шли ощупью. Видите, отзывы хорошие, людям и детям нашим очень приятно, удобно привезти посылку, одежду отвезти, чтобы не мотаться им там в поездах. Разберитесь и доложите».

Текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.

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