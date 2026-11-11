Четверг, 12 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
19:26 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Радий Хабиров ответил, почему при угрозе БПЛА отключают мобильный интернет

Глава республики попросил жителей региона принять это как должное, объяснив военной необходимостью.

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе Прямой линии ответил на вопрос из социальных сетей о причинах отключения мобильного интернета во время режима «Беспилотной опасности».

«Когда включается беспилотная опасность, включаются все необходимые меры, предусмотренные режимом, который определяется Министерством обороны и Управлением Федеральной службы безопасности. Отключение — это часть нашей жизни, которую надо с пониманием принять», – сказал Глава РБ.

Радий Хабиров подчеркнул, что ограничения связаны с необходимостью противодействия различным типам дронов, среди которых встречаются как известные модели, так и новые, более быстрые аппараты.

«Мы видим разные формы управления, абсолютно другую тактику нанесения ударов, обхода. Они прекрасно видят, где установлены наши вышки, позиции зенитно-ракетных установок и так далее. Всё это видно», – пояснил он.

Руководитель региона отметил, что работа по формированию «белых списков» для сохранения связи по жизненно важным направлениям ведётся, но пока полностью избежать ограничений невозможно.

Радий Хабиров обозначил смысл Прямой линии с Главой республики
Политика
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru