Радий Хабиров ответил, почему при угрозе БПЛА отключают мобильный интернет

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе Прямой линии ответил на вопрос из социальных сетей о причинах отключения мобильного интернета во время режима «Беспилотной опасности».

«Когда включается беспилотная опасность, включаются все необходимые меры, предусмотренные режимом, который определяется Министерством обороны и Управлением Федеральной службы безопасности. Отключение — это часть нашей жизни, которую надо с пониманием принять», – сказал Глава РБ.

Радий Хабиров подчеркнул, что ограничения связаны с необходимостью противодействия различным типам дронов, среди которых встречаются как известные модели, так и новые, более быстрые аппараты.

«Мы видим разные формы управления, абсолютно другую тактику нанесения ударов, обхода. Они прекрасно видят, где установлены наши вышки, позиции зенитно-ракетных установок и так далее. Всё это видно», – пояснил он.

Руководитель региона отметил, что работа по формированию «белых списков» для сохранения связи по жизненно важным направлениям ведётся, но пока полностью избежать ограничений невозможно.