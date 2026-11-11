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19:10 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Радий Хабиров обозначил смысл Прямой линии с Главой республики

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров в шестой раз проводит Прямую линию. Начиная эфир, руководитель республики подчеркнул, что относится к этому событию с большой ответственностью.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

– Смысл Прямой линии и главный критерий для меня – это полезность для людей, – отметил Радий Хабиров. – Сегодня в рамках тех вопросов, которые будут заданы, я какие-то вопросы сразу решу, а какие-то поставлю на контроль и они будут решаться. Это главное. В ходе Прямой линии я постараюсь довести до жителей республики текущую ситуацию, что происходит вокруг республики, страны, по состоянию экономики, культурной сферы, что происходит на СВО, постараюсь свое видение высказать.

По словам руководителя региона, основная подготовка к Прямой линии с Главой велась весь год.

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