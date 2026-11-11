Радий Хабиров обозначил смысл Прямой линии с Главой республики

– Смысл Прямой линии и главный критерий для меня – это полезность для людей, – отметил Радий Хабиров. – Сегодня в рамках тех вопросов, которые будут заданы, я какие-то вопросы сразу решу, а какие-то поставлю на контроль и они будут решаться. Это главное. В ходе Прямой линии я постараюсь довести до жителей республики текущую ситуацию, что происходит вокруг республики, страны, по состоянию экономики, культурной сферы, что происходит на СВО, постараюсь свое видение высказать.

По словам руководителя региона, основная подготовка к Прямой линии с Главой велась весь год.