Радий Хабиров обозначил смысл Прямой линии с Главой республики

Глава Башкирии Радий Хабиров в шестой раз проводит Прямую линию. Начиная эфир, руководитель республики подчеркнул, что относится к этому событию с большой ответственностью.
– Смысл Прямой линии и главный критерий для меня – это полезность для людей, – отметил Радий Хабиров. – Сегодня в рамках тех вопросов, которые будут заданы, я какие-то вопросы сразу решу, а какие-то поставлю на контроль и они будут решаться. Это главное. В ходе Прямой линии я постараюсь довести до жителей республики текущую ситуацию, что происходит вокруг республики, страны, по состоянию экономики, культурной сферы, что происходит на СВО, постараюсь свое видение высказать.
По словам руководителя региона, основная подготовка к Прямой линии с Главой велась весь год.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.