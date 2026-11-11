Радий Хабиров назвал главные дорожные проекты Башкирии

Радий Хабиров во время Прямой линии обозначил ключевые направления дорожных работ в республике.

Так, одним из ключевых вопросов остается расширение трассы М-5 «Урал». Задача расширить федеральную дорогу в четыре полосы до западной границы республики пока не выполнена. По словам Главы Башкирии, на отдельных участках остаются «узкие горлышки».

«Задача провести четыре полосы до города Октябрьского пока не выполнена. И только по одной причине: многие проекты сдвинуты вправо. Но она будет сделана. Есть полные договоренности с Минтрансом России и Росавтодором, сроки зависят от них», – заявил руководитель региона.

Вызывает беспокойство и участок трассы от села Балтика Иглинского района до границы с Челябинской областью. Ситуация там остается сложной, особенно зимой. Радий Хабиров сообщил, что «обошёл все кабинеты» и вопрос чётко стоит в планах Министерства транспорта России, выделение средств предусмотрено, но после 2030 года.

Среди приоритетных направлений Глава республики назвал строительство трассы, соединяющей Ишимбайский и Бурзянский районы. В этом году построено восемь километров в сложном горном рельефе. Задача, чтобы водители могли доехать по Р-240 до Ишимбая, затем через Кулгунино до Верхнего Авзяна. Таким образом, появится объездной путь сложной трассы Уфа – Белорецк.

«Конечно, она строится не такими темпами, чтобы мы её в течение года-двух сдали. Не такими темпами, но, главное, работа идет. И вместо пустой болтовни, что да, надо бы построить, мы ее делаем. Принцип у меня такой, что лучше делать и понемножку, но настойчиво, чем говорить: "Да, давайте подкопим денег, потом рванём"», – подчеркнул Радий Хабиров.

Отдельный акцент — на межмуниципальных и внутрисельских дорогах, а также на дворах, в том числе в Уфе. Именно эти направления, по словам Хабирова, вызывают наибольшее количество жалоб.

«Вокруг основные трассы в приличном состоянии. А вот дворы в населенных пунктах вызывают жалобы. Мы будем сейчас думать, как делать туда упор. Раньше мы решали вопрос через ремонт дворов. Пока объёмы ремонта сократили, но туда мы должны направить наше внимание», — заявил глава региона.

Ранее «Башинформ» писал о том, что трассу Уфа – Дюртюли планируют сделать четырехполосной.