Работы по достройке водовода в Учалах продолжатся в 2027 году

В ходе Прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил с участником специальной военной операции, финалистом кадровой программы «Герои Башкортостана» Ринатом Хуснияровым вопрос обновления водовода в городе Учалы.
От имени жителей ветеран СВО выразил благодарность за уже выполненные работы, но уточнил, остались ли средства на завершение объекта.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова подтвердила наличие финансирования. По её словам, первый этап работ полностью завершён. В настоящее время завершается второй этап (протяженностью 3,3 км), средства на который выделены из федерального бюджета и республиканской адресной инвестиционной программы.
Глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов добавил, что в следующем году ремонтные работы продолжатся.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Учалах второй год подряд ремонтируют изношенный водовод. Прошлым летом за счет средств республиканского бюджета заменили 6 км водовода. В этом году в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на участке протяженностью 1,3 км. Ремонт проводится для того, чтобы не допустить повторения крупной коммунальной аварии, которая оставила без воды почти 17 тысяч человек в новогодние каникулы 2025 года.
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