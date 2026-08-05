В башкирских Учалах заменили 6 км водовода и продолжают ремонт ещё 1,3 км

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о ходе ремонта водовода в Учалах. Работы ведутся уже второй год подряд, чтобы не допустить повторения крупной коммунальной аварии, которая оставила без воды почти 17 тысяч человек в новогодние каникулы 2025 года.
«Уже второй год мы последовательно ремонтируем изношенный водовод. Прошлым летом за счет средств республиканского бюджета заменили 6 км водовода. В этом году в рамках федеральной программы „Модернизация коммунальной инфраструктуры“ нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ ведем работы на участке протяженностью 1,3 км, из них 950 м уже завершили. Следующий этап начнем в 2027-м», — написал руководитель региона в соцсетях.
Масштабный ремонт обеспечит бесперебойное водоснабжение и стабильную работу котельных.
«Это действительно важный для всех учалинцев вопрос, и мы подходим к нему очень серьезно», — подчеркнул Радий Хабиров.
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