Правоохранителям и военнослужащим проиндексируют пособия

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон об индексации единовременных пособий сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Теперь размер выплат будет определяться с учётом инфляции на момент фактической выплаты.

Закон касается сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, получивших увечья при исполнении служебных обязанностей, а в случае их гибели — членов их семей.

Отмечается, что документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного Суда.

Ранее сообщалось, что с 2027 года Соцфонд Башкирии начнет выплачивать пособия донорам.