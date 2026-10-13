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15:38 (UTC+5), 13 Октября 2026

С 2027 года Соцфонд Башкирии начнет выплачивать пособия донорам

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Со следующего года выплату почетным донорам и пособия людям с осложнениями после вакцинации будет выплачивать отделение Социального фонда по Башкирии. Сейчас эти меры поддержки предоставляют органы социальной защиты.

Как отмечают в фонде, перевод выплат упростит процедуру получения помощи. Благодаря единой цифровой платформе СФР данные будут проверяться автоматически, что позволит назначать пособия быстрее, а жители смогут отслеживать статус рассмотрения в режиме онлайн. 

Социальный фонд России уже принял 72 различные меры, которые раньше относились к компетенции других ведомств — среди них детские пособия, выплаты пострадавшим от радиации, поддержка семей сотрудников силовых ведомств и другие. Теперь пособия будут назначаться автоматически — проактивно, без заявлений и дополнительных документов.

По всем вопросам граждане могут обращаться в единый контакт-центр по бесплатному телефону: 8 800 100 00 01. Актуальная информация также публикуется на официальных страницах фонда в социальных сетях, включая платформу МАКС.

Ранее минтруд анонсировал двойную индексацию пенсий в 2027 году. 

 

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