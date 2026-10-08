Минтруд анонсировал двойную индексацию пенсий в 2027 году

Страховые пенсии в России в 2027 году повысят дважды. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая со стратегическим докладом на XI Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

1 февраля выплаты увеличат на 6,8% — по уровню фактической инфляции 2026 года, сообщает РИА Новости. 1 апреля пройдет дополнительная индексация на 3,3%, привязанная к росту доходов Социального фонда.

Всего повышение затронет 37,5 миллиона россиян.

С 1 февраля также проиндексируют более 40 других социальных выплат. Размер прожиточного минимума и все пособия, которые от него зависят, также увеличат по уровню фактической инфляции.

Ранее в минтруде сообщали об индексации маткапитала. Выплата на первого ребёнка увеличится до 778 тысяч рублей, на второго ребенка превысит миллион рублей, если до этого семья не получала данную выплату.