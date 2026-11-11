МЧС Башкирии предупредило жителей республики о гололедице

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в ближайшие сутки в республике ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0, -5°, днем -2, +3°. На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 м.

В Уфе 12 ноября прогнозируется облачная погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2°, днем 0, +2°.

Ранее стало известно, где построят ледовые городки в уфимской Черниковке.