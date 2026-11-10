Стало известно, где построят ледовые городки в уфимской Черниковке

В Калининском районе Уфы готовятся к новогодним праздникам. На заседании районного оргкомитета обсудили обустройство ёлочных городков и проведение праздничных мероприятий.

Как и в прежние годы, в районе будут работать четыре крупные праздничные площадки. Это площадь перед ДК «Моторостроитель», в микрорайоне Инорс, в микрорайоне Шакша и микрорайоне Новая Максимовка.

Городки оформят в тематике предстоящего года. В прошлом сезоне из-за погодных условий при оформлении использовали минимум льда — жители отнеслись к этому с пониманием и в целом оценили городки хорошо. По прогнозам синоптиков, в конце 2026 года возможен повтор прошлогоднего сценария.

«Как бы то ни было, настраиваю коллег на качественную и оперативную работу. Как городки, так и мероприятия в них призваны дополнить калининцам праздничную атмосферу», — отметил глава районной администрации Газизьян Ахмедьянов.