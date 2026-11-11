Известная певица Диля Нигматуллина сделала ринопластику носа

Певица Диля Нигматуллина, известная своими хитами на башкирском языке «Ҡом сәғәте» и «Ҡатын-ҡыҙ бәхете», сделала ринопластику. Об этом артистка рассказала в интервью «Башинформу».

По ее словам, на непростую операцию она решилась не ради красоты, а для улучшения здоровья, так как операция была рекомендована врачами.

«Я сделала операцию по врачебным показаниям. У меня не дышал нос, было искривление перегородки. Еще много лет назад мне врач-лор сказал, что другого варианта нет, только операция. Только в этом году взяла себя в руки и пошла к хирургу», — рассказала певица.