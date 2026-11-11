Известная певица Диля Нигматуллина сделала ринопластику носа

Певица Диля Нигматуллина, известная своими хитами на башкирском языке «Ҡом сәғәте» и «Ҡатын-ҡыҙ бәхете», сделала ринопластику. Об этом артистка рассказала в интервью «Башинформу».
По ее словам, на непростую операцию она решилась не ради красоты, а для улучшения здоровья, так как операция была рекомендована врачами.
«Я сделала операцию по врачебным показаниям. У меня не дышал нос, было искривление перегородки. Еще много лет назад мне врач-лор сказал, что другого варианта нет, только операция. Только в этом году взяла себя в руки и пошла к хирургу», — рассказала певица.
Как говорит Нигматуллина, операция была очень тяжелой, реабилитация длилась несколько месяцев. Однако преображение после ринопластики для певицы стало приятным сюрпризом.
«Я не ожидала, что ринопластика так сильно поменяет мою внешность. Очень довольна, получила такой приятный бонус. Моя строгая, аристократическая внешность стала мягкой, легкой, чего, в принципе, я всегда хотела. Я по природе общительная, задорная, открытая, теперь благодаря ринопластике моя внешность соответствует моему внутреннему состоянию. Мы с командой создали новую программу „Мин башҡа“ („Другая я“). Она не только про мое внешнее преображение, но и о духовном перерождении. Кстати, в следующем году я планирую с этой программой приехать в Башкирию», — поделилась Диля Нигматуллина.
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