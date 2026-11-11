Хабиров поручил за неделю заделать ямы на дороге в районе Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии, отвечая на вопрос жителя Чишминского района о состоянии дорог, поручил найти деревню и в течение недели заделать ямы.
Как отметил руководитель республики, в регионе действует масштабная программа ямочного ремонта.
«Ямы — это естественный процесс: климатические изменения, продавливает транспорт. Просто надо чётко на них реагировать и делать. А главе Чишминского района поручаю поправить эту ситуацию. Не надо будет парню переезжать в другую деревню, пусть у себя живёт», — сказал Радий Хабиров.
Также в ходе Прямой линии Глава региона ответил на вопрос жителей села Зуяково Белорецкого района. Сельчан беспокоят проблемы с дорогой и наводнения.
«Я белоречанам хочу сказать, что мы с главой районной администрации сейчас очень плотно этим занимаемся. Мы соединили дорогу с республиканской трассой, и внутри района планы есть. Эту деревню тоже добавлю, посмотрим. Там постоянно смывает дорогу, никакой асфальт не выдержит — нужно бетонирование. Поставьте на контроль, буду решать», — сказал Глава республики.
Ранее Радий Хабиров рассказал о будущем «Уфимского ожерелья».
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