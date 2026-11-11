Радий Хабиров рассказал о будущем «Уфимского ожерелья» 

По его словам, парк пользуется большой популярностью у жителей столицы и республика не вкладывает в проект бюджетные средства, договорившись с администрацией столицы о самостоятельном финансировании. Он отметил, что «Уфимское ожерелье» создается преимущественно за счет внебюджетных источников — средств, которые отчисляют застройщики, поэтому успех проекта напрямую зависит от качества работы мэрии и эффективности ее взаимодействия с крупными строительными компаниями.