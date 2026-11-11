Хабиров: ночные автобусы из аэропорта Уфы запустят, если будет поток

Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии, отвечая на вопрос жителя Уфы, поручил минтрансу изучить, нужны ли дополнительные ночные автобусы из аэропорта в город.
«Пустые автобусы мы гонять не будем. Когда мы общались, меня убедили, что потребности в этом нет. Если увидим, что поток есть, запустим дополнительные автобусы, — заявил глава региона. — Если это сотрудники „Меги“, переговорите, пусть подключится руководство „Меги“. Это не самая бедная, я предполагаю, организация. Можно запустить свой ведомственный маршрут, как это многие предприятия делают. Но давайте поизучаем».
Также в Центр управления республикой поступил вопрос от жителей — они попросили Главу региона увеличить число вагонов в электропоездах «Уфа — Оренбург».
«Мы возобновили железнодорожное сообщение между Уфой и Оренбургом. Маршрут получился крайне востребованным, хороший состав. Огромное спасибо РЖД. Надо изучить, насколько он заполнен. На ближайшее время прошу запланировать заседание межведомственного совета», — поручил Хабиров министру транспорта и дорожного хозяйства республики Любови Минаковой.
Ранее Радий Хабиров назвал главные дорожные проекты Башкирии.
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