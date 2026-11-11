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21:52 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Глава Башкирии поручил заняться строительством стадиона «Шахтёр» в Кумертау

На Прямой линии с жителями республики Глава региона Радий Хабиров ответил на вопрос жителей Кумертау о судьбе стадиона «Шахтёр».

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Представители спортивной общественности и юные спортсмены попросили ускорить завершение строительства, чтобы к юбилею города — 75-летию в 2028 году — подарить горожанам обновлённый спортивный объект.

Радий Хабиров признал, что ситуация затянулась, и извинился перед жителями Кумертау.

«Я должен извиниться перед вами за то, что мы затянули эту стройку. По моему мнению, „Шахтёр“ занимает первое место среди самых затянувшихся строек республики, — сказал Глава РБ. — Я хорошо помню 2019 год, когда приезжал в Кумертау и дал поручение начать работы. Но тогда, при наличии денег, всё было сделано бестолково и раздуто. Это безобразие, и моя вина тоже есть. Это прекрасный объект, я знаю, где он расположен. Каждый раз, приезжая в город, прошу проехать мимо него. Без эмоций скажу так: я выразил своё отношение».

В 2027 году планируется начало активных действий по завершению строительных работ.

«Но теперь твёрдо заявляю: в 2027 году мы обязательно начнём активные телодвижения по завершению работ. Подрядчик у нас уже есть, это серьёзная строительная организация. Мы сменили подрядчиков несколько раз, пока не нашли надёжных. По финансированию: деньги будут выделены из бюджета на следующий год. Министерство финансов поставлено в известность. Объект включён в список приоритетных антирейтинговых долгостроев вместе со стадионом в Мелеузе и бассейнами в Фёдоровском и Куюргазинском районах. Но хуже всех ситуация именно с „Шахтёром“», — заявил Радий Хабиров.
Текстовая онлайн-трансляция Прямой линии с Радием Хабировым 2026
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