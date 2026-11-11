Глава Башкирии: Мечеть «Ар-Рахим» в Уфе будет достроена — шаг за шагом

Радий Хабиров на Прямой линии прокомментировал ситуацию со строительством мечети «Ар-Рахим». В этом году там должны быть завершены фасадные работы. По его словам, строительство идёт поэтапно и связано с необходимостью решения сложных юридических вопросов по землеустройству.

«Дело в том, что часть стилобата зашла на территорию, не отведённую под мечеть. Поэтому приступать к работам там проблематично», — пояснил Глава региона.

Тем не менее уже в следующем году планируется завершить работы над вспомогательными помещениями (гардеробом, санузлами) и открыть небольшой молитвенный зал для прихожан.

Ключевые планы

До конца следующего года — начало регулярных религиозных служб.

В 2028 году — завершение основного зала.

Отдельные административные помещения будут вводиться постепенно после урегулирования всех правовых нюансов.

Радий Хабиров подчеркнул, что процесс строительства крупных объектов внебюджетного финансирования всегда требует времени:

«Шаг за шагом, кусок за кусочком мы будем доводить дело до конца».

В то же время он отметил, что темпы работ по православному храму на улице Российской заметно выше благодаря поддержке меценатов.

«Там занимается Геннадий Иванович Букаев, ему вот низкий поклон сегодня от всех нас. Столько объектов он сделал. Кстати, Геннадия Ивановича поздравляем с избранием депутатом Госдумы».

Глава республики пошутил, что даже соревнуется со своей супругой, кто быстрее закончит стройку — она храм или он мечеть.