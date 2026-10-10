Глава Башкирии дал старт работе архитектурной подсветки мечети «Ар-Рахим»

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт работе архитектурно-художественной подсветки соборной мечети «Ар-Рахим» в ночное время. Генеральный директор инвестиционно-строительного комитета Уфы Марат Васимов пояснил, что было представлено несколько вариантов цветной подсветки.

Каждый из них предполагает свой вариант освещения соборной мечети в вечернее и ночное время, а также специальную подсветку, которая будет использоваться в дни главных мусульманских и государственных праздников.

На здании мечети были проведены технические и дизайнерские испытания, тестировались различные световые сценарии и оборудование. На объекте будут использоваться 1200 ламп разных цветовых температур и оттенков.