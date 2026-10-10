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00:55 (UTC+5), 10 Октября 2026

Глава Башкирии дал старт работе архитектурной подсветки мечети «Ар-Рахим»

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт работе архитектурно-художественной подсветки соборной мечети «Ар-Рахим» в ночное время. Генеральный директор инвестиционно-строительного комитета Уфы Марат Васимов пояснил, что было представлено несколько вариантов цветной подсветки.

Каждый из них предполагает свой вариант освещения соборной мечети в вечернее и ночное время, а также специальную подсветку, которая будет использоваться в дни главных мусульманских и государственных праздников.

На здании мечети были проведены технические и дизайнерские испытания, тестировались различные световые сценарии и оборудование. На объекте будут использоваться 1200 ламп разных цветовых температур и оттенков.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Радий Хабиров отметил, что будущий облик мечети в тёмное время суток должен гармонично вписаться в городской ландшафт и отвечать как эстетическим, так и техническим требованиям.

«Мы пытались это держать в тайне, конечно. Понятно, что у нас впереди ещё много работы. Самое главное, как я говорил, мы работу над мечетью начали и не останавливаем процесс. Мы завершаем фасадные работы. Сегодня, ко Дню республики, мы решили запустить подсветку мечети. Она будет меняться, очень разные формы можно делать. Но точно каждый, кто въезжает в город, будет видеть стелу „Уфа — город трудовой доблести“, будет видеть нашу мечеть. Я сегодня очень счастлив.
Дальше нам предстоит проектировать внутреннее убранство. Это ещё более сложная работа. У нас задача — выделить отдельный зал, чтобы в мечети люди начали молиться. Я ведь долго подходил к этому. Много забот, мы строим за счёт внебюджета. У нас основная часть пожертвований на поддержку наших бойцов идёт. Но всё равно нашли возможности, и спасибо тем, кто помогает — наш аэропорт, Башкирская содовая компания, «Роснефть» — все помогают в строительстве. Частные пожертвования очень большие, строители сами делают. Все вместе мы завершим.
Хочу сказать, у нас некое такое интересное получилось соревнование. Вы знаете, ещё храм строится рядом с Дворцом борьбы. Там тоже леса стоят, Геннадий Иванович Букаев активно работает. Мы с ним на днях увидимся, обсудим ход работ. В этой работе моя супруга помогает», — рассказал корреспонденту «Башинформа» Радий Хабиров.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Напомним, возводить мечеть начали в 2006 году. Стройку с перерывами финансировали разные инвесторы. Летом 2016 года работы приостановили. Всего по состоянию на конец 2021 года на создание храма направили 1,8 млрд рублей.

В сентябре 2023 года Глава Башкортостана провёл рабочее совещание по возобновлению строительства соборной мечети «Ар-Рахим». После этого специалисты провели комплексное обследование объекта и оценили его состояние.

10 апреля 2024 года при участии Главы республики было возобновлено строительство мечети.

Видео: Азат Гиззатуллин
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