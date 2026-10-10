Глава Башкирии дал старт работе архитектурной подсветки мечети «Ар-Рахим»

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт работе архитектурно-художественной подсветки соборной мечети «Ар-Рахим» в ночное время. Генеральный директор инвестиционно-строительного комитета Уфы Марат Васимов пояснил, что было представлено несколько вариантов цветной подсветки.
Каждый из них предполагает свой вариант освещения соборной мечети в вечернее и ночное время, а также специальную подсветку, которая будет использоваться в дни главных мусульманских и государственных праздников.
На здании мечети были проведены технические и дизайнерские испытания, тестировались различные световые сценарии и оборудование. На объекте будут использоваться 1200 ламп разных цветовых температур и оттенков.
Радий Хабиров отметил, что будущий облик мечети в тёмное время суток должен гармонично вписаться в городской ландшафт и отвечать как эстетическим, так и техническим требованиям.
«Мы пытались это держать в тайне, конечно. Понятно, что у нас впереди ещё много работы. Самое главное, как я говорил, мы работу над мечетью начали и не останавливаем процесс. Мы завершаем фасадные работы. Сегодня, ко Дню республики, мы решили запустить подсветку мечети. Она будет меняться, очень разные формы можно делать. Но точно каждый, кто въезжает в город, будет видеть стелу „Уфа — город трудовой доблести“, будет видеть нашу мечеть. Я сегодня очень счастлив.
Дальше нам предстоит проектировать внутреннее убранство. Это ещё более сложная работа. У нас задача — выделить отдельный зал, чтобы в мечети люди начали молиться. Я ведь долго подходил к этому. Много забот, мы строим за счёт внебюджета. У нас основная часть пожертвований на поддержку наших бойцов идёт. Но всё равно нашли возможности, и спасибо тем, кто помогает — наш аэропорт, Башкирская содовая компания, «Роснефть» — все помогают в строительстве. Частные пожертвования очень большие, строители сами делают. Все вместе мы завершим.
Хочу сказать, у нас некое такое интересное получилось соревнование. Вы знаете, ещё храм строится рядом с Дворцом борьбы. Там тоже леса стоят, Геннадий Иванович Букаев активно работает. Мы с ним на днях увидимся, обсудим ход работ. В этой работе моя супруга помогает», — рассказал корреспонденту «Башинформа» Радий Хабиров.
Напомним, возводить мечеть начали в 2006 году. Стройку с перерывами финансировали разные инвесторы. Летом 2016 года работы приостановили. Всего по состоянию на конец 2021 года на создание храма направили 1,8 млрд рублей.
В сентябре 2023 года Глава Башкортостана провёл рабочее совещание по возобновлению строительства соборной мечети «Ар-Рахим». После этого специалисты провели комплексное обследование объекта и оценили его состояние.
10 апреля 2024 года при участии Главы республики было возобновлено строительство мечети.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.