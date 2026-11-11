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23:21 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Блогер Рустам Набиев спросил Радия Хабирова о будущем участников СВО

На Прямой линии с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым прозвучал вопрос от блогера и волонтёра Рустама Набиева. Он рассказал, что уже второй год активно помогает ветеранам специальной военной операции, которые проходят лечение в военных госпиталях.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Блогер отметил: главный страх многих раненых — остаться без поддержки после завершения боевых действий.

Рустам Набиев спросил, какие гарантии получит каждый участник СВО и его семья; смогут ли мобилизованные вернуться на прежние рабочие места, кто будет за этим следить; какая поддержка предусмотрена для тех, кто получил тяжёлые травмы, будет ли реабилитация, переобучение, достойная работа с сохранением уровня дохода?

Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас бойцам СВО оказываются несравнимые с прошлыми войнами меры поддержки.

«Государство сегодня демонстрирует принципиально иной подход: меры поддержки несравнимы с прошлыми войнами, выплаты семьям погибших очень серьёзные. В республике сформирована законодательная база и отношение общества таково, что любые недостатки будут оперативно устраняться, — сказал Глава РБ. — Государство считает своей главной ценностью и задачей — это поддержка СВО. Поэтому это можно принимать как факт».

По трудоустройству глава региона предложил воспринимать возвращение ветеранов не как «ношу», а как усиление трудовых коллективов. По реабилитации он признал необходимость расширения инфраструктуры — существующие мощности могут не справиться с потоком нуждающихся. Уже рассматривается проект нового большого госпиталя с сильной реабилитационной программой.

Радий Хабиров также выразил благодарность самому Рустаму Набиеву за личный пример и инициативу, отметив важность объединения усилий всех, кто прошёл через подобные испытания.

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