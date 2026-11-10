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16:47 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Жителям Башкирии пояснили, почему нельзя закрывать вентиляцию в квартире

Временами из вентиляционной решётки в квартире многоквартирного дома может дуть холодный воздух. В такой ситуации многим хочется закрыть отверстие, чтобы сохранить тепло. Но это может привести к другим проблемам, отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Специалисты пояснили, почему не нужно перекрывать вентиляцию:

— повышается влажность. В квартире накапливается влага, из-за чего на окнах и стенах может появляться конденсат;

— может появиться плесень. Избыточная влажность в квартире создаёт благоприятные условия для её появления, особенно в углах и плохо проветриваемых местах;

— дольше сохраняются запахи. При нарушении воздухообмена запахи от приготовления пищи и другие запахи дольше выветриваются из помещения;

— нарушается воздухообмен. Вентиляционная система рассчитана на определенную схему движения воздуха. Если перекрыть решетку или уменьшить сечение канала, ее работа может нарушиться.

Что поможет поддерживать правильную работу вентиляции:

— регулярно проветривать комнаты, в том числе с помощью микропроветривания;

— не перекрывать вентиляционные решётки и не уменьшать отверстия вентиляционных каналов;

— следить, чтобы мебель и вещи не мешали циркуляции воздуха;

— при необходимости обеспечить приток свежего воздуха в квартиру.

«Если из вентиляционной решетки постоянно дует холодный воздух, не спешите закрывать ее подручными средствами. Причина может быть в нарушении воздухообмена. В такой ситуации стоит обратиться в управляющую организацию, чтобы специалисты проверили работу вентиляционной системы», — добавили в министерстве ЖКХ Башкирии.

Ранее жителям Башкирии рассказали, как проверить: не уходит ли тепло из квартиры.

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