Жителям Башкирии пояснили, почему нельзя закрывать вентиляцию в квартире

Специалисты пояснили, почему не нужно перекрывать вентиляцию:
— повышается влажность. В квартире накапливается влага, из-за чего на окнах и стенах может появляться конденсат;
— может появиться плесень. Избыточная влажность в квартире создаёт благоприятные условия для её появления, особенно в углах и плохо проветриваемых местах;
— дольше сохраняются запахи. При нарушении воздухообмена запахи от приготовления пищи и другие запахи дольше выветриваются из помещения;
— нарушается воздухообмен. Вентиляционная система рассчитана на определенную схему движения воздуха. Если перекрыть решетку или уменьшить сечение канала, ее работа может нарушиться.
Что поможет поддерживать правильную работу вентиляции:
— регулярно проветривать комнаты, в том числе с помощью микропроветривания;
— не перекрывать вентиляционные решётки и не уменьшать отверстия вентиляционных каналов;
— следить, чтобы мебель и вещи не мешали циркуляции воздуха;
— при необходимости обеспечить приток свежего воздуха в квартиру.
«Если из вентиляционной решетки постоянно дует холодный воздух, не спешите закрывать ее подручными средствами. Причина может быть в нарушении воздухообмена. В такой ситуации стоит обратиться в управляющую организацию, чтобы специалисты проверили работу вентиляционной системы», — добавили в министерстве ЖКХ Башкирии.
Ранее жителям Башкирии рассказали, как проверить: не уходит ли тепло из квартиры.
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